Incendio in appartamento a Umbertide, evacuate nove famiglie

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - Un incendio - che non avrebbe provocato feriti - è divampato in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina a Umbertide. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Città di Castello e dalla centrale, con l'ausilio di una autoscala. Al momento in via precauzionale sono state evacuate nove famiglie.

Sono in corso accertamenti per capire dove e come si sono innescate le fiamme. (ANSA).