A Foligno i funerali della giovane morta in Giordania

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 APR - La città di Foligno si è stretta attorno al dolore della famiglia Menghini per la prematura scomparsa di Lucia, anestesista tirocinante di 31 anni, morta in un incidente stradale in Giordania, durate una vacanza con due amiche, rimaste gravemente ferite. Stamani, per l'ultimo saluto alla giovane, tantissime persone hanno preso parte ai funerali nella chiesa di San Paolo Apostolo di Foligno.

Don Giovanni Zampa che ha officiato le esequie, ha parlato di un chicco di grano che muore nel deserto per poi rifiorire.

Ricordando quando Lucia gli aveva chiesto dei materiali per fare una tesina sulla semplicità. Parole e aneddoti che hanno toccato le corde più profonde dei presenti. (ANSA).