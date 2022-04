Oltre 3 mila spettatori per stagione prosa del Mancinelli

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 13 APR - Dopo 15 spettacoli e oltre 3 mila spettatori complessivi, si è chiusa la stagione di prosa 2021-2022 del teatro Mancinelli di Orvieto, ribattezzata "Chi è di scena". "Positiva" secondo l'amministrazione comunale, al lavoro sulla programmazione del prossimo cartellone, in via di definizione.

"Siamo soddisfatti dei risultati tutt'altro che scontati in una stagione fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria nella fase di programmazione e successivamente dall'evolversi delle normative legate al contenimento dei contagi" commenta il sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani. "I dati sulle presenze sono buoni - prosegue - ma quello che mi preme sottolineare è il grande lavoro messo in campo dall'assessorato alla Cultura, dal direttore artistico Pino Strabioli e dalla società Sistema Museo che gestisce i servizi del Mancinelli".

La media è stata di oltre 230 spettatori paganti, con i picchi raggiunti dal doppio tutto esaurito fatto registrare da Vincenzo Salemme a novembre e da quello per l'esibizione di Drusilla Foer a febbraio. Nel secondo tempo della stagione è stato inoltre rilevato un incremento del 54% della media dei presenti rispetto alla prima parte.

"Orvieto - commenta ancora il sindaco Tardani - è finalmente tornata centrale nella programmazione teatrale nazionale riportando il Mancinelli a essere un palcoscenico ambito dalle compagnie e dagli attori. Tutto questo ci consente di avere le migliori condizioni per programmare la prossima stagione contando su alcune prime tra cui quella di Sergio Castellitto, che sceglierebbe Orvieto per il debutto del suo prossimo spettacolo e noi logicamente siamo onorati - conclude - di averlo in cartellone". (ANSA).