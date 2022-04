A Gubbio mascherine obbligatorie per processioni Pasqua

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 13 APR - Le mascherine saranno obbligatorie anche all'aperto a Gubbio in occasione delle processioni e le manifestazioni pasquali che richiamano assembramenti di persone. Il sindaco Filippo Stirati ha infatti emanato un'ordinanza anche su sollecitazione delle autorità di pubblica sicurezza, in considerazione del numero di contagi da Covid "ancora alto".

Il provvedimento - spiega il Comune in una nota - che guarda alla processione del Cristo Morto, venerdì 15 aprile, ma anche a tutte quelle celebrazioni nelle frazioni e nelle varie zone della città caratterizzate da un intenso afflusso di persone. In particolare per ciò che concerne la Processione del Cristo Morto è fatto obbligo di indossare le mascherine all'aperto per i membri della Confraternita di Santa Croce, per gli organizzatori e i fedeli, "al fine di prevenire una ulteriore evoluzione negativa dello scenario epidemico locale".

Il Comune invita la cittadinanza "a seguire con rispetto e sobrietà il passaggio della Processione", e richiama le attività commerciali lungo il percorso "a mantenere un atteggiamento di contegno, evitando la musica e tutte quelle attività che non siano compatibili con l'evento religioso". (ANSA).