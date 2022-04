A Deruta bando "innovativo" gestione del sistema museale

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 13 APR - "Un bando che introduce importanti elementi innovativi e che sposta l'attenzione dalla struttura, all'impatto che ha sulla comunità. L'auspicio è che anche altri Comuni possano avviare un percorso analogo": così la responsabile di sezione per le biblioteche, della Regione, Olimpia Bartolucci ha commentato il bando di gara del Comune di Deruta per il servizio di gestione del sistema museale. Lo ha fatto nel suo intervento all'incontro su "Obiettivo Museo", promosso dal Comune di Deruta. Presenti anche rappresentanti della rete Terre e Musei, fra cui il sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, gli assessori alla cultura di Spello e Amelia, Irene Falcinelli ed Elide Rossi e la consigliera di Cascia, Alessandra Lepri.

Il sindaco Michele Toniaccini - riferisce il Comune in una nota - ha ripercorso le tappe che hanno portato all'istituzione del direttore museale, al regolamento del Museo che "ha consentito di far dialogare la realtà derutese con i livelli nazionali" e ha parlato del circuito Terre e musei, "una realtà sempre più presente e attiva". "Stiamo progettando - ha aggiunto - nuove collaborazioni, con Narni Sotterranea, anche in considerazione della capacità di recuperare le cavità ipogee; con il Museo della Perugina, per creare una rete nella rete; e con la fondazione Agraria, per un polo museale nella sede di Casalina. Infine, con il Comune di Civitavecchia, con cui intendiamo dare corso a una serie di eventi di promozione del territorio, con la creazione di spazi espositivi lungo il mare; con la possibilità di rendere i turisti protagonisti della creazione di opere d'arte, una sorta di turismo esperienziale, con laboratori a cielo aperto; prevedendo la possibilità di aprire i nostri laboratori derutesi ai turisti. Le mostre di successo, come Back to Deruta e A Regola d'Arte, quest'ultima ideata per essere itinerante e che rappresenta un biglietto da visita che invieremo nel mondo per far conoscere il Museo della ceramica, la nostra arte e la nostra cittadina".

Per il sindaco, "il Museo è un perno dell'attività culturale di Deruta attorno al quale far ruotare altre azioni importanti, a partire dal coinvolgimento del Comitato degli artigiani".

