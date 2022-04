A Città della Pieve la mostra "Un amore da grigio al colore"

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 13 APR - Approda a Palazzo della Corgna a Città della Pieve dal 15 al 27 aprile la mostra fotografica "Un amore dal grigio al colore" di Claudia Maggiurana e Marco Pareti. Seconda tappa dopo Spina di Marsciano.

A presenziare al taglio del nastro ci sarà anche Manuela Taglia, assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, che passerà simbolicamente il testimone al sindaco di Città della Pieve Fausto Risini.

La mostra fotografica, ad ingresso libero (green pass e mascherina obbligatori), è organizzata dall'associazione "Vivo a Colori" con il patrocinio della Provincia di Perugia, del Comune di Città della Pieve, Accademia Pietro Vannucci, Cav Centro antiviolenza Magione, Gal Trasimeno Orvietano, Rtn Radio, About Umbria e Radici Talenti. E' composta da 35 pannelli che raccontano il percorso intimo della malattia di Claudia, riportati anche in un catalogo, realizzato con il sostegno del Gal Trasimeno Orvietano ed edito da Morlacchi.

"A seguito di un percorso intenso e colorato, la mia esperienza della convivenza con un tumore al seno, viene riportata in questa mostra del tutto personale, dove narrerò una storia dal nome tumore o come dico io tuo amore", spiega Claudia.

Con questa mostra itinerante ha preso ufficialmente il via l'attività dell'associazione, presieduta da Maggiurana, nata per essere di sostegno sia al reparto di Breast Unit dell'ospedale di Perugia. (ANSA).