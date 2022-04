Sequestrati 80 Kg di carne in attività di ristorazione

(ANSA) - SANT'ANATOLIA DI NARCO (PERUGIA), 12 APR - Ottanta chilogrammi di carne in cattivo stato di conservazione - non ritenuta idonea dal punto di vista alimentare - sono stati sequestrati in un esercizio commerciale di Sant'Anatolia di Narco, durante un controllo del Nas, con la conseguente chiusura della cucina e dell'attività di ristorazione.

Nel corso del week-end il personale della compagnia carabinieri di Spoleto ha predisposto un servizio coordinato nel territorio.

Con i militari specializzati del Nucleo antisofisticazione e sanità di Perugia hanno svolto un controllo approfondito nell'attività commerciale della zona, riscontrando anomalie e carenze in materia igienico-sanitaria.

Il servizio ha portato al sequestro della carne - per un valore pari a 1.600 euro - e alla segnalazione all'autorità giudiziaria su eventuali responsabilità penali in relazione alla somministrazione di cibo deteriorato al pubblico. Inoltre, al titolare della struttura sono state contestate sanzioni amministrative per 2.000 euro.

Sono stati chiusi la cucina, l'attività di ristorazione e il deposito alimentare per ulteriori approfondimenti e per la conseguente distruzione della merce sequestrata. (ANSA).