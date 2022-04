Presidente Ternana Calcio, incontro positivo con Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Si è svolto nel pomeriggio di martedì l'annunciato incontro tra la presidente della Regione, Donatella Tesei, e il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, in merito al progetto di riqualificazione dello stadio Liberati di Terni. Progetto collegato alla realizzazione, sempre da parte di Bandecchi, di una clinica convenzionata con il Sistema sanitario regionale. Al termine dell'incontro il presidente della societa rossoverde, accompagnato dal vice Paolo Tagliavento, ha espresso in una nota "soddisfazione per il clima disteso, cordiale e propositivo che si è da subito instaurato".

"La presidente - continua la nota - ha compreso il valore del progetto stadio-clinica, dalla valenza strategica per tutta la Regione e non soltanto per l'area del Ternano e si è detta pronta a mettere in campo tutti i mezzi necessari affinchè il progetto stesso possa andare a buon fine".Ora la questione passa ai tecnici e anche la Ternana è pronta a mettere a disposizione ottimi professionisti, se ciò si rendesse necessario. "Con la speranza - conclude la nota - che quanto prima possa vedere la luce questa doppia opera di straordinario valore, da ogni punto di vista". (ANSA).