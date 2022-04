148% di iscritti in più ai corsi di italiano della Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Crescono di quasi il 150%, rispetto all'anno scorso, gli iscritti ai corsi di ligua italiana all'Università per stranieri di Perugia: il confronto delle statistiche dell'aprile 2021 con quelle dello stesso mese di quest'anno, evidenzia la volontà di recuperare la normalità, dopo la fase acuta della pandemia, con il ritorno dell'apprendimento dell'italiano in presenza.

Le iscrizioni - riferisce l'ateneo - segnano infatti in questa primavera 2022 un incremento di studenti del 148%, con alcune variazioni rispetto alle nazionalità più rappresentate: al primo posto quest'anno troviamo gli studenti afghani, al secondo quelli cinesi, che erano in vetta alla classifica nel 2021; al terzo posto vi sono gli iscritti giapponesi e al quarto la rappresentanza ucraina, composta per lo più da sfollati dalla guerra inseriti dall'ateneo gratuitamente nei corsi di lingua.

Al quinto e sesto posto troviamo poi Stati Uniti e Germania, che erano rispettivamente al quarto e terzo posto l'anno scorso.

Al settimo posto nella classifica delle nazionalità straniere più rappresentate troviamo oggi quella russa, che scende rispetto all'anno scorso di tre posizioni. All'ottavo, nono e decimo posto vi sono Brasile, Olanda e Spagna. Il paese sudamericano, fortemente colpito dalla pandemia, non era rappresentato nell'aprile del '21. (ANSA).