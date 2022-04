Uova Pasqua firmate Vissani per aiutare bambini zone guerra

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 APR - "Crediamo che anche un piccolo gesto come il nostro possa essere importante per i bimbi vittime delle atrocità degli adulti": Gianfranco Vissani, maestro della cucina italiana, e il figlio Luca presentano così l'iniziativa di solidarietà "Un uovo per la pace", con il ricavato che sarà devoluto a Save the Children in per tutti i bambini vittime della guerra, a iniziare dai piccoli in fuga dall'Ucraina. Realizzate nel loro ristorante sulle sponde del lago di Corbara, non lontano da Orvieto.

"Dopo due anni di Covid - ha detto lo chef - adesso siamo alle prese con questo conflitto e con il rincaro di luce, gas e materie prime, i ristoratori italiani non ce la fanno più. La nostra classe politica ha enormi difficoltà, servirebbe un leader decisionista come Bettino Craxi".

"Le uova, alcune riportano i colori della bandiera ucraina, saranno proposte ai nostri commensali nei giorni di Pasqua e Pasquetta", ricorda il figlio del maestro. (ANSA).