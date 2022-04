Le "lingue del mondo" protagoniste Festival giornalismo

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Con il Festival internazionale del giornalismo, "Perugia negli ultimi cinque giorni ha parlato le lingue del mondo", con le presenze degli stranieri che hanno superato quelle degli italiani. Lo ha sottolineato Arianna Ciccone, organizzatrice, insieme a Chris Potter, della manifestazione conclusa domenica, nel corso di una conferenza stampa.

Il Festival del Giornalismo, dal 6 al 10 aprile, ha riunito nel capoluogo umbro oltre 600 speaker provenienti da ogni continente, l'80% stranieri. Russi, ucraini, indiani, arabi, africani, cinesi, americani, siriani, afgani, mongoli, uzbeki, italiani, tedeschi, francesi, olandesi, spagnoli sono solo alcune delle nazionalità di chi è intervenuto per confrontarsi su informazione, media, giornalismo, attualità.

Dopo due anni di stop forzato per il Covid, il bilancio dell'edizione 2022, la 16/a, è stato definito "decisamente positivo". Sono infatti tornate in presenza le "eccellenze" dell'informazione mondiale, per fare il punto sui nuovi confini dell'infosfera e definire un quadro aggiornato della geopolitica dell'informazione secondo i nuovi scenari mondiali e gli ultimi trend tecnologici.

"I live streaming sono stati seguiti da 350 mila persone, anche dall'India e dall'Australia" ha sottolineato Ciccone durante l'incontro al quale hanno partecipato anche l'assessore regionale Michele Fioroni e il sindaco di Perugia Andrea Romizzi. La prossima edizione - è stato annunciato - si terrà dal 19 al 23 aprile 2023. (ANSA).