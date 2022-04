Deserta a Orvieto gara per la gestione integrata cultura-turismo

(ANSA) - ORVIETO, 11 APR - Andata deserta la gara europea per l'affidamento in concessione della gestione integrata del teatro Mancinelli, del palazzo del Capitano del Popolo e del servizio di informazione e accoglienza turistica di Orvieto. Alla scadenza del bando emanato dall'amministrazione comunale, fissata per lunedì mattina, non sono state infatti presentate offerte.

"Il progetto di gestione proposto dall'amministrazione comunale ha ricevuto l'attenzione di diversi operatori del settore che nei giorni scorsi hanno effettuato i sopralluoghi di rito" commenta il sindaco, Roberta Tardani. "Con ogni probabilità, tuttavia - prosegue -, sulla scelta finale ha influito l'incertezza che accompagna questo particolare momento storico".

Tardani spiega che il Comune continua "a credere fortemente" nel progetto di gestione integrata degli asset turistico-culturali, che assicura "una prospettiva e un miglioramento dei servizi".

"Ma a questo punto - continua - è necessaria una pausa di riflessione per valutare l'evolversi della situazione e non sottrarre tempo alla programmazione della prossima stagione culturale della città alla quale stiamo già lavorando".

L'amministrazione proseguirà dunque nella formula di gestione diretta del teatro Mancinelli e del palazzo del Popolo, esternalizzando i servizi strumentali e di supporto. (ANSA).