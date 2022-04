Frittata tartufo da record per Diamante nero a Scheggino

(ANSA) - SCHEGGINO (PERUGIA), 10 APR - Una frittata al tartufo da record ha caratterizzato la giornata di chiusura di Diamante nero, la mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione che si è svolta a Scheggino.

Numerosi i turisti che durante la due giorni hanno visitato gli stand di prodotti tipici e artigianato in piazza Carlo Urbani e tra i vicoli del piccolo paese medievale arroccato all'ingresso della Valnerina.

La frittata da record - si legge in una nota degli organizzatori dell'appuntamento - è stata preparata lungo il fiume Nera con 2.022 uova, una per anno, e 70 chili di tartufo.

Madrine dell'evento l'attrice e miss Italia 1999 Manila Nazzaro e le sorelle giornaliste Laura e Silvia Squizzato. Presenti inoltre tanti sindaci della Valnerina, il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, gli assessori regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti, l'eurodeputata Camilla Laureti e l'on. Raffaele Nevi. Ad accoglierli il sindaco Fabio Dottori, il vicesindaco Giampiero Eresia e l'assessore comunale Stefania Mercantini.

"Pur con tante difficoltà - ha commentato Dottori - abbiamo voluto fortemente riproporre Diamante Nero per dare un segnale di ripartenza, dopo due anni di pandemia, e per dare anche nuovo respiro alle nostre attività commerciali. Il nostro è un territorio a grande vocazione turistica e certi eventi rappresentano una vetrina straordinaria. Il tartufo è l'altro elemento che più ci contraddistingue: non a caso qui abbiamo una delle più grandi realtà imprenditoriali di trasformazione del tartufo. Noi siamo membri dell'Associazione nazionale Città del tartufo e il recente riconoscimento Unesco della Cerca e cavatura del tartufo a patrimonio culturale immateriale dell'umanità rappresenta un nuovo stimolo a investire in questo settore".

"Accanto alla doverosa ricostruzione degli edifici distrutti dal territorio - ha ricordato Legnini - stiamo lavorando a un robusto programma di sviluppo economico e sociale. È prossimo il varo di bandi per le imprese per creare opportunità di vita e di lavoro in questi territori". (ANSA).