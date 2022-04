Oltre 150 tangueros per il "Trasimeno Spring Encuentro"

(ANSA) - PERUGIA, 09 APR - Un evento di tango argentino inaugura in questo week end la stagione turistica di Passignano sul Trasimeno. Nella tre giorni organizzata dall'associazione Traspié di Laura Mommi e Marco Evola, balleranno fino a domenica 10 aprile oltre 150 appassionati di tango, giunti sulle sponde del lago per la manifestazione al titolo "Gioia mia. Trasimeno Spring Encuentro". I partecipanti non sono solo italiani, ma provengono anche da Germania, Francia, Stati Uniti, Austria, Polonia, Albania e Olanda.

All'inaugurazione dell'evento, venerdì pomeriggio, ha preso parte anche il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, che ha dato il benvenuto agli ospiti, augurando che l'abbraccio del tango possa diffondere un messaggio di speranza e di pace ai cittadini di tutto il mondo.

"Come Amministrazione comunale - ha detto il primo cittadino - siamo ben felici di ospitare una manifestazione come questa che assume il significato di ripartenza, dopo tanto tempo di attesa". (ANSA).