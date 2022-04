Dentro l'uovo di Pasqua trovi la visita al museo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 09 APR - Originale sorpresa nell'uovo di Pasqua, a Perugia, dove grazie alla collaborazione fra una storica pasticceria e due importanti realtà museali dello stesso capoluogo umbro, la sorpresa potrebbe essere una visita gratuita alle mostre d'arte.

A lanciare l'idea sono stati i nuovi gestori della pasticceria Sandri, che hanno coinvolto il Museo di Palazzo Baldeschi al Corso e Isola San Lorenzo con il Museo del Capitolo e con la sua zona archeologica "Perugia Sotterranea". Passeggiando nel centralissimo corso Vannucci, già da giorni si possono ammirare le colorate vetrine della pasticceria Sandri allestite con le uova di Pasqua, produzione rigorosamente artigianale.

Acquistando una di queste uova si può trovare una sorpresa che regala una visita per due persone al Museo di Palazzo Baldeschi o un ingresso al Museo del Capitolo o una visita guidata alla Perugia Sotterranea. Si può trovare il voucher con su scritto il nome del museo che sarà possibile visitare, che dovrà essere consegnato alla biglietteria per avere l'accesso. Per vincitori di Palazzo Baldeschi si apriranno le porte di "#Incursioni. Un dialogo tra le opere della Galleria Nazionale dell'Umbria", di "Custodire l'arte. Dalla Valnerina a Palazzo Baldeschi" e di "Amori Antichi", tre percorsi espositivi a tema che completano l'offerta delle esposizioni permanenti allestite al museo. Chi si aggiudica il Museo del Capitolo potrà invece visitare le sale tematiche dedicate al Santo Anello, ai Patroni di Perugia, e alla Pala di Sant'Onofrio di Luca Signorelli e chi si aggiudica la visita guidata a Perugia sotterranea farà un viaggio attraverso 25 secoli di storia. (ANSA).