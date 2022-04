Uomo trovato in strada in stato confusionale e con un katana

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 08 APR - E' stato bloccato dai carabinieri e denunciato, un uomo di 50 anni trovato in strada, a Corciano, in stato confusionale e con un katana in mano.

I militari sono intervenuti, in seguito ad una segnalazione alla centrale operativa ed hanno subito individuato l'uomo che con la spada, di circa 98 centimetri, si aggirava per la via.

Alla vista dei carabinieri l'uomo ha gettato l'arma a terra e ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato dagli stessi militari, che sono riusciti a riportarlo alla calma e sequestrare il katana.

Il cinquantenne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. (ANSA).