Premiati i vincitori di Raccontami l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - Si è svolta a Perugia, nell'ambito del Festival del giornalismo, la cerimonia di premiazione di "Raccontami l'Umbria-Stories on Umbria", il Premio giornalistico internazionale organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria. Anche questa 12/a edizione - sottolineano i promotori - è stata impreziosita da grandi firme, tra cui il Premio Pulitzer Helene Cooper, il "nume tutelare" del giornalismo escursionistico Fabrizio Ardito e il regista Daniele Cini. Con candidature di giornalisti, scrittori, autori e produttori video, blogger, web writer da tutto il mondo. Un successo non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, come ha evidenziato durante la cerimonia di premiazione il presidente della giuria, Bruno Gambacorta, "Un'edizione superlativa - ha affermato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - che dimostra ancora una volta come 'Raccontami l'Umbria' abbia effettivamente creato un nuovo, efficace e suggestivo format di comunicazione".

Il premio è andato, nella sezione Turismo, Ambiente e Cultura, alla giornalista afroamericana Helene Cooper per l'articolo "The Vibrant Resilience of Castelluccio di Norcia" pubblicato sul New York Times. Per la sezione Umbria del gusto ha vinto Jacopo Fontaneto con "Il fascino indiscreto dell'unto: la pizza grassa, simbolo di una Terni golosa", pubblicato su repubblica.it Per la sezione Video, Daniele Cini, con il servizio "Le botteghe di Perugia" andato in onda su Rai 3 Geo.

Il Premio della giuria è andato a Fabrizio Ardito per l'articolo "Sulle tracce dei fraticelli", uscito su "Plen Air".

Per il Premio Scuole di giornalismo hanno vinto Francesco Ferasin e Alberto Vigonesi per il loro originale servizio "Brian e la casa dipinta a Todi", trasmesso sul canale "Quattrocolonne" della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Due le menzioni speciali. La prima è andata a Clelia Arduini per l'articolo "A riveder le stelle", pubblicato da Touring magazine, la seconda menzione speciale è stata conferita ad Andrea Sbarretti per il suo video "Gavelli", andato in onda sul Tg2 Weekend di Rai 2. (ANSA).