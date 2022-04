Mostra filatelica su San Francesco e il papa

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 APR - Racconta San Francesco e papa Bergoglio attraverso la filatelia, una mostra visibile nel Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco, ad Assisi, fino al 30 ottobre, che è stata presentata nella sala stampa del Sacro convento.

Il curatore, Fabrizio Fabrini, e il direttore del Museo, fra Thomas Freidel, hanno illustrato la storia e il valore delle circa 2000 opere in esposizione. La collezione verrà svelata al pubblico sabato 9 aprile alle 16 nel Salone papale del Sacro convento di Assisi. In occasione dell'inaugurazione, nel chiostro superiore, proprio all'ingresso del Museo, il personale di Poste Italiane sarà a disposizione per uno speciale annullo filatelico valido esclusivamente sabato e avente per soggetto san Francesco e la sua Basilica. La mostra è articolata in due filoni di ricerca: uno riguarda Assisi, san Francesco e il Cantico delle Creature, e l'altro il pontificato ed il pensiero di papa Bergoglio. Tra i francobolli "speciali" in esposizione, quello emesso dal Regno d'Italia nel 1926 per celebrare il settimo centenario della morte di San Francesco dove viene raffigurato il Transito, la morte del santo in attesa di salire in cielo, circondato dai suoi confratelli. e un prezioso francobollo celebrativo del pontificato di papa Francesco in lastra d'argento e rifiniture in oro realizzato nel 2013 in una emissione congiunta di Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica Argentina. Il museo del Tesoro della Basilica di San Francesco, dove è allestita la mostra, ospita un centinaio di opere, fra cui il Calice di Guccio di Mannaia, dono del primo papa francescano Niccolò IV e il messale miniato di san Luigi IX.

La mostra filatelica è ad ingresso gratuito. (ANSA).