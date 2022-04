L'Umbria al Vinitaly con "Sorsi di felicità"

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - "Sorsi di felicità", è il claim scelto dall'Umbria che da domenica 10 aprile si presenta alla 54/a edizione del Vinitaly, dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia. L'Umbria sarà presente con un proprio spazio espositivo, curato da UmbriaTop Wines e situato al Padiglione 2 (C9/F9), che comprende gli stand di 50 cantine di tutta la regione, oltre all'Enoteca regionale dell'Umbria, realizzata per la prima volta, e un'area eventi che sarà animata da un ricco calendario di appuntamenti degustativi e di approfondimento, per tutti e quattro i giorni della fiera.

Mentre nell'Enoteca regionale, grazie alla collaborazione con l'Associazione italiana sommelier Umbria, sarà possibile, ogni giorno con orario continuato, degustare una selezione orizzontale (per temi enologici) e verticale (per cantine) di oltre 80 etichette, comprese alcune, selezionate, di cantine umbre esterne al Padiglione 2, nell'area eventi si alterneranno convegni, degustazioni guidate e abbinamenti a tema, momenti di approfondimento e di promozione della regione.

Ad inaugurare lo spazio "Umbria, Sorsi di felicità" domenica alle ore 12 sarà presente la presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei, insieme all'assessore all'Agricoltura Roberto Morroni. A fare gli onori di casa sarà il presidente di Umbria Top Massimo Sepiacci, accompagnato da Marcello Serafini, amministratore unico 3A-Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, Eridano Liberti presidente Assogal Umbria e Sandro Camilli presidente Ais Umbria. (ANSA).