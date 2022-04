In Umbria secondo giorno senza nuovi morti per Covid

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - Secondo giorno consecutivo senza nuovi morti per Covid in Umbria dove si mantiene sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 279, due in più, cinque dei quali, quattro giovedì, in rianimazione. Emerge dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.267 nuovi positivi e 1.538 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 15.802, 271 in meno.

Sono stati analizzati 1.857 tamponi molecolari e 5.721 test antigenici, per un tasso di positività del 16,7 per cento.

