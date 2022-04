Domenica il Rally Città di Foligno -Trofeo Città di Nocera Umbra

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 08 APR - Saranno 56 gli equipaggi che si contenderanno il Rally Città di Foligno-Trofeo Città di Nocera Umbra, in programma domenica 10 aprile, ultimo atto del Challenge Raceday Rally Terra, organizzato da Prs Group (toccherà i territori di Foligno, Assisi e Nocera Umbra).

Sabato 9 aprile sono previste le operazioni di verifica tecnica al parco assistenza, mentre i test con le vetture in gara è previsto nel pomeriggio. Sono previste due prove speciali domenica (alla Bandita, percorso di 8,34 chilometri) e a Colle Croce, percorso di 6,74 km), ripetute per tre volte. Tra i piloti ci sono anche due folignati, Francesco Fanari, e Christiano Gabbarrini. Alla presentazione della gara, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che "l'evento è importante per il territorio e siamo a disposizione per organizzare il rally anche in futuro". Il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, ha ricordato che in passato la città aveva ricevuto visibilità per ospitare gare di rally. "E' un onore - ha detto - avere questa possibilità". Per l'organizzazione, Alberto Pirelli, collegato da remoto, ha messo in rilievo l'importanza di questo tipo di manifestazione "rivolta ai giovani". La partenza è prevista, per domenica 10 aprile, alle 7,30, alla Paciana, con l'arrivo, dopo le prove speciali, nel pomeriggio, alle 18,30, in piazza della Repubblica. Seguirà la premiazione all'Auditorium San Domenico.

