Da Lega interrogazione parlamentare su cig alla Colussi

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - "La Lega seguirà da vicino gli sviluppi della vicenda legata all'avvio della cassa integrazione per i 300 lavoratori dello stabilimento della Colussi di Petrignano di Assisi": lo annunciano il segretario regionale, on. Virginio Caparvi e il capogruppo in Assemblea legislativa, Stefano Pastorelli che annunciano la presentazione di una interrogazione parlamentare urgente sul tema.

"L'aumento dei costi di produzione dovuto all'impennata del costo dell'energia e delle materie prime scaturito dal conflitto tra Russia e Ucraina, ha colpito duramente il tessuto economico nazionale e in particolare il comparto agroalimentare" spiegano Caparvi e Pastorelli in una nota. "La fase di crisi - aggiungono - ha spinto l'azienda Colussi di Petrignano di Assisi, una delle più importanti imprese alimentari del territorio regionale, a chiedere la cassa integrazione per le prossime tredici settimane a partire dal 4 aprile per i circa 300 lavoratori dello stabilimento. Al fine di scongiurare gravi ripercussioni sul futuro dell'azienda in termini di competitività sul mercato, produzione e livelli occupazionali come Lega presenteremo una interrogazione urgente rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico, oltre a richiedere all'assessorato regionale di competenza l'avvio di una interlocuzione tra Regione Umbria e vertici aziendali". (ANSA).