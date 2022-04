Si rinnova offerta formativa Umbria business school

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Si rinnova l'offerta formativa di Umbria business school, la scuola di alta formazione manageriale di Confindustria, che negli ultimi due anni ha organizzato corsi di formazione per circa mille aziende, coinvolgendo oltre 14 mila partecipanti per un totale di più di 32 mila ore di formazione erogate.

Ad illustrare il programma formativo per il 2022 sono stati Riccardo Stefanelli, presidente di Sistemi formativi Confindustria Umbria, consigliere delegato all'Education e ceo di Brunello Cucinelli spa, Paolo Taticchi, della School of management dell'University college di Londra e coordinatore del "Programme for global leadership development", e Fabio Casali, direttore di Sistemi formativi dell'associazione degli industriali.

"Si tratta di un programma eterogeneo con l'obiettivo di offrire ad imprenditori e manager uno sviluppo e un aggiornamento continuo delle competenze", ha spiegato Stefanelli. "Le competenze - ha aggiunto - non sono e non possono essere delle acquisizioni ottenute una volta per tutte.

Siamo, infatti tutti continuamente in gioco e la nostra peculiare competenza è tale solo se siamo costanti nel formarci, nel confrontarci con gli altri, nel progredire assieme a loro e nel mantenere quella preziosa predisposizione al miglioramento di sé". "La costante evoluzione dei percorsi formativi di Umbria Business School risponde esattamente a questa continua tensione alla crescita individuale e di gruppo e alla promozione delle migliori competenze", ha detto ancora Stefanelli.

Molteplici i temi trattati: dalla strategia e governance d'impresa alle risorse umane, dall'amministrazione, finanza e controllo al marketing e vendite, dai processi legati all'ambito produttivo ed operations fino alle competenze trasversali, le cosiddette soft skills, fino alle nuove esperienze di outdoor training, formazione all'aperto, come il "forest bathing e performance "sostenibile", realizzato in collaborazione con il Fai Bosco di San Francesco e il "Sailing experience - Regata Velica". (ANSA).