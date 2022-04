Scendono per secondo giorno ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Scendono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 277 al 7 aprile, cinque in meno del giorno precedente, mentre salgono a quattro, da tre, i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.270 nuovi positivi e 1.564 guariti, con nessun nuovo morto. Gli attualmente positivi scendono quindi a 16.073, 294 in meno.

Sono stati eseguiti complessivamente 8.624 tamponi (tra molecolari e antigenici) con un tasso di positività pari al 14,7 per cento (era il 15 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).