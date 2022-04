Michael Mann, sul clima in gioco una posta senza precedenti

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - C'è una posta in gioco "è senza precedenti" nel conflitto in atto sulla questione climatica. A parlarne è stato Michael Mann, tra i più importanti climatologi al mondo, direttore dell'Earth system science center presso l'Università Statale della Pennsylvania, intervenuto a uno degli incontri del Festival internazionale del giornalismo in corso a Perugia. Nell'ambito del quale è stato intervistato dalla giornalista climatica, fotografa e autrice Stella Levantesi.

"La nuova guerra del clima: le battaglie per riprenderci il pianeta" il titolo dell'incontro che, partendo dalla crisi climatica, ha affrontato il tema mettendo in evidenza uno scenario in cui il risultato finale è quello in cui "tutti perdono", a partire dal pianeta. Per uscire dall'emergenza climatica però, prima di tutto, va contrastato - è stato detto - un immaginario esercito composto da "un massiccio spiegamento di forze trentennale" da parte delle compagnie di combustibili fossili. Con l'obiettivo di "deviare colpe e responsabilità" del cambiamento climatico, "puntando l'attenzione sui comportamenti individuali e distogliendola dalle cause strutturali".

Nel frattempo, queste "compagnie", secondo quanto spiegato da Mann, hanno operato per bloccare le regolamentazioni alle emissioni di carbonio, o per screditare le alternative attraverso quella che è stata definita "disinformazione", trovando anche delle scuse per affermare la necessità dei combustibili fossili, a volte pure "con la complicità" dei media e della comunità scientifica. (ANSA).