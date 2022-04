(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, torna a Scheggino Diamante nero, mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione, in programma sabato 9 e domenica 10 aprile.

Torna e propone come sempre la sua frittata al tartufo da record: per la sua realizzazione, domenica, in una padella di due metri di diametro saranno utilizzate 2.022 uova, una per anno, e 70 chili di tartufo. A presentare il programma dell'evento, mercoledì 6 aprile, al palazzo della Provincia, a Perugia, sono stati Fabio Dottori e Giampiero Eresia, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Scheggino. L'apertura degli stand espositivi, che ospitano eccellenze del territorio e la mostra mercato di prodotti tipici e artigianali dell'Umbria, sarà sabato alle 10. A seguire, ci sarà la cerimonia ufficiale della manifestazione, accompagnata dalla Banda musicale Città di Spoleto, che darà il via agli eventi. Nelle due giornate alle 11 sono previste visite al Museo del tartufo Urbani. Sabato poi si proseguirà alle 15.30 con l'inaugurazione del Museo della Fiaba, location che alle 16.30 ospiterà una lettura animata per bambini con laboratorio teatrale che verrà dedicata in particolare ai bambini ucraini (l'attività si ripeterà nel pomeriggio di domenica). Il calendario della prima giornata prevede anche, alle 16, una "Truffle Experience", con dimostrazioni di cava al tartufo, che si ripeterà domenica alle 11. Domenica l'attesa è soprattutto, alle 15.30, per la frittata al tartufo da record.

Il vicesindaco Eresia ha annunciato che per la seconda giornata della manifestazione in città sono attesi ospiti come l'attrice Giulia Petrini e le sorelle Squizzato, conduttrici televisive.

"Il tartufo - ha affermato l'assessore Morroni - è un'eccellenza del nostro territorio e di quella porzione dell'Umbria che Scheggino rappresenta in modo esemplare. Diamante nero è uno degli eventi clou che ruota intorno a questo straordinario prodotto. Quest'anno c'è un motivo d'interesse in più visto che la Regione, tra le iniziative tese a porre l'accento sulle eccellenze del territorio, ha lanciato la filiera del tartufo per perseguire la valorizzazione di questo prodotto". (ANSA).