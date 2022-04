Tesei, servono le riforme strutturali mai fatte prima

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere accompagnato dalle riforme strutturali di cui questo Paese ha estremo bisogno e che non sono state mai fatte mai prima": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo al Glocal Economic Forum Esg89 - Orizzonte Italia 2022 nel panel dal titolo "Pnrr, le Regioni italiane". Servono "riforme importanti in tema di giustizia, sanità ma sono tante altre le questioni che devono essere portate avanti" ha aggiunto.

"Questo - ha detto Tesei - è un momento sicuramente straordinario dove c'è da fare molto, ma dove anche alcuni temi non possono essere trascurati. Dobbiamo semplificare prima di tutto, perché il 2026 è dietro l'angolo. Le procedure ordinarie non bastano e va accelerata appunto la fase di semplificazione".

A preoccupare la presidente Tesei è anche la guerra in corso, oltre a inflazione, aumento dei costi dell'energia e mancanza di materie prime. "La crisi in conseguenza del conflitto in Ucraina - ha detto - è sicuramente impattante per la nostra regione, basta vedere che i settori più colpiti sono quelli che caratterizzano l'eccellenza della nostra regione, come la moda, così come le nostre aziende più energivore che devono affrontare questi maggiori costi". (ANSA).