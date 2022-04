(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - E' on-line il bando della quinta edizione del Premio letterario nazionale opera prima "Severino Cesari", promosso dalla Regione Umbria d'intesa con l'Associazione culturale Severino Cesari (https://www.regione.umbria.it/cultura-avvisi ). Il riconoscimento vuole premiare la migliore opera prima dell'anno nel nome e nel ricordo di Severino Cesari, giornalista e curatore editoriale umbro, morto nel 2017. Il bando è aperto agli editori italiani, che possono candidare - entro il 30 aprile 2022 - un'opera d'esordio di narrativa italiana (romanzo o raccolta di racconti) di autore vivente, di qualsiasi genere narrativo, pubblicata per la prima volta in volume cartaceo in Italia nel corso dei 13 mesi precedenti la pubblicazione del bando e regolarmente in commercio.

La giuria - presieduta dalla scrittrice Simona Vinci - è composta da Daria Bignardi, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Dozzini, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi e Michele Rossi. La premiazione avverrà durante la prossima edizione di Umbrialibri, la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria, che si terrà a Perugia, il prossimo ottobre. Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati.

La prima edizione del Premio, nel 2018, è stata vinta da Daniele Mencarelli, che è poi stato - con "Tutto chiede salvezza" (Mondadori) - tra i sei finalisti dello Strega 2020 dopo aver vinto nello stesso anno lo Strega Giovani. Nel 2020 il Premio Cesari è stato vinto da Fabio Bacà, che quest'anno, con il suo "Nova", è tra i finalisti dello Strega 2022. (ANSA).