Per Forbes Cucinelli fra i 30 più ricchi d'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - Brunello Cucinelli è ancora fra i 30 più ricchi in Italia. Nella nuova classifica annuale pubblicata dalla rivista Forbes, il patrimonio personale dell'imprenditore di Solomeo viene valutato in 2 miliardi di dollari, cifra che lo piazza al 27/o posto tra gli italiani e al 1.513/o nel mondo.

Guadagnando qualche posizione rispetto alla classifica 2021, quando con un patrimonio netto di 1,7 miliardi era al 28/o posto in Italia e al 1.833/o nel mondo.

Giovanni Ferrero, il re della Nutella, è il più ricco d'Italia con una fortuna stimata in 36,2 miliardi di dollari, e si posiziona è al 36/o posto nel mondo. Leonardo del Vecchio è il secondo più ricco del paese, e 52/o nella classifica generale, con 27,3 miliardi. Lo seguono a distanza Giorgio Armani con 7,8 miliardi e Silvio Berlusconi con 7,1 miliardi. (ANSA).