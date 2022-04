Fiocco rosa nel parcheggio dell'ospedale di Città Castello

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 06 APR - Fiocco rosa nel parcheggio dell'ospedale di Città di Castello. Una trentaquattrenne di origine romena non ha fatto in tempo ad entrare nella struttura sanitaria e ha partorito in auto una bambina di 3 chili e 400 grammi.

La donna, incinta del terzo figlio - spiega l'Usl 1 -, mercoledì mattina era in auto con il marito per fare delle spese personali, ma durante il tragitto le sono cominciati a venire dei forti dolori non pensando comunque si trattasse dell'inizio del travaglio. I due sono prima tornati verso casa ma poi si sono diretti all'ospedale a Città di Castello. Una volta nel parcheggio, è nata la bambina, direttamente in auto. In un primo momento in aiuto della donna è intervenuto il personale del pronto soccorso e subito dopo l'equipe del reparto di Ostetricia e pediatria che si è presa cura della mamma e della nascitura, che - sottolinea ancora la Usl - godono entrambe di ottima salute.

Il direttore del presidio ospedaliero Alto Tevere, Silvio Pasqui, ha ringraziato tutto il personale per la prontezza dell'intervento e ha fatto i migliori auguri alla famiglia per la nascita della bambina. (ANSA).