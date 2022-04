Sindacati consegnano firme sanità a presidenza Assemblea Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha incontrato questa mattina i rappresentanti delle sigle sindacali che hanno consegnato le oltre 8.500 firme raccolte a sostegno della petizione popolare lanciata da Cgil, Cisl e Uil per una "sanita' pubblica e universale", che chiede la riscrittura, in maniera partecipata, del piano socio-sanitario regionale.

"I sindacati - spiegano il presidente Marco Squarta e i vicepresidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli - sono un presidio di democrazia, per questo abbiamo deciso di accogliere i vertici dei sindacati umbri a Palazzo Cesaroni poco prima dell'inizio della seduta odierna dell'Assemblea e ricevere le oltre 8.500 firme da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della sanità umbra. Vista la necessità di confronto su un tema come quello della sanità che riguarda lavoratori e cittadini umbri, l'Ufficio di presidenza si farà immediato promotore di un percorso di ascolto all'interno della preposta Commissione consiliare, con la Giunta di Palazzo Donini e con il Consiglio regionale intero". (ANSA).