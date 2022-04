Motociclista muore in incidente stradale a Narni

(ANSA) - NARNI, 05 APR - Un motociclista quarantacinquenne originario della Sardegna, ma da anni residente a Narni, è morto nella mattinata di martedì in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada che dalla frazione di Taizzano conduce a Treie.

Prima di mezzogiorno l'uomo, in sella ad una Honda di grande cilindrata, ha improvvisamente perso il controllo della moto, finendo in terra e sbattendo violentemente il capo. Inutili i soccorsi da parte del 118 giunto sul posto. Non risultano altri mezzi o persone coinvolti.

Su dinamica e cause dell'incidente sono in corso indagini da parte della polizia locale di Narni. (ANSA).