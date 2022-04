Da Vissani un Uovo per la pace per bambini Paesi in guerra

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - Un "Uovo per la pace", è l'iniziativa di beneficenza lanciata da Gianfranco Vissani e dal figlio Luca a "favore di tutti i bambini che vivono nei Paesi in guerra". "Nei giorni di Pasqua e Pasquetta - spiegano all'ANSA - proporremo ai nostri commensali delle uova di Pasqua realizzate dai nostri chef pasticceri e l'intero incasso della vendita andrà a Save the Children che poi devolverà ai bambini in difficoltà".

"Ovviamente - sottolineano ancora Gianfranco e Luca Vissani - il pensiero in questi giorni va subito ai bimbi dell'Ucraina, ma noi vorremmo che il tema dei bambini vittime della guerra o peggio ancora, che vivono la guerra come una normalità, fosse spunto di riflessione più ampio e che vada oltre il conflitto in atto nel cuore dell'Europa. Le uova saranno realizzate tra qualche giorno - concludono - dalla prossima settimana saranno disponibili e acquistabili presso lo store di Casa Vissani".

(ANSA).