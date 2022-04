Curva Covid Umbria prosegue lenta discesa

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - La curva epidemica del Covid in Umbria è "in discesa" seppure "abbastanza lenta" ma comunque maggiore del dato nazionale. Con un indice Rt che si attesta a 0,82, al 5 aprile, contro quello italiano che è a 0,97, calcolato il giorno precedente. E' il quadro tracciato da Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico della Regione nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del virus.

L'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto ha sottolineato tra l'altro che stanno "scendendo rapidamente" i ricoverati nelle terapie intensive "grazie soprattutto alle vaccinazioni".

"Siamo in una fase di transizione - ha detto ancora riferendosi più in generale all'andamento dell'epidemia Covid - verso una sorta di normalità. E' comunque importante continuare a vaccinarsi e a mantenere le precauzioni nei rapporti interpersonali". (ANSA).