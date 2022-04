Valentina di Crepax protagonista Mostra fumetto

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 04 APR - Valentina, "icona" delle storie di Guido Crepax, sarà la protagonista assoluta della 20/a edizione della mostra nazionale del fumetto, Tiferno Comics, in programma a Città di Castello dal 10 settembre al 23 ottobre. "Valentina presenta: TuttoCrepax", il titolo dell'esposizione che si articolerà in nove sale di palazzo Facchinetti, ognuna delle quali dedicata ad uno dei grandi temi che caratterizzano l'arte del fumettista.

La sequenza degli argomenti - si spiega in una nota del Comune tifernate - è strutturata poi in un ordine cronologico, per consentire allo spettatore di rivivere, passo dopo passo, tutte le principali tappe del percorso professionale dell'autore. In questo percorso, Valentina funge anche da guida dello spettatore attraverso sagome a grandezza naturale che in ogni sala si affiancano ad un pannello di testo che presenta in maniera narrata l'argomento trattato.

Le anticipazioni sulla mostra sono state illustrate al sindaco, Luca Secondi e all'assessore alla Cultura, Michela Botteghi, dal presidente dell'associazione Amici del fumetto, Gianfranco Bellini nel corso di un incontro in municipio. Da Milano sono giunti a Città di Castello, Caterina e Giacomo due dei tre figli di Guido Crepax per mettere a punto e definire i dettagli dell'evento.

"Nostro padre amava moltissimo l'arte - hanno detto Caterina e Giacomo Crepax - e far giocare i suoi personaggi, Valentina in primis con l'arte, immergerla dentro le opere e le sculture degli artisti".

Fra le opere che saranno esposte ce ne sarà una dedicata al maestro Alberto Burri.

Al termine dell'incontro, il sindaco Luca Secondi e l'assessore alla cultura, Michela Botteghi, hanno definito l'edizione della mostra dedicata a Crepax ed al suo personaggio simbolo, Valentina, come "un evento di portata internazionale della cultura, dell'arte e del bello capace di veicolare immagine ed eccellenze della città". (ANSA).