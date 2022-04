Shalabayeva in aula per processo presunto rapimento

(ANSA) - PERUGIA, 04 APR - C'è anche Alma Shalabayeva nell'aula della Corte d'appello di Perugia dove si svolge una nuova udienza del processo d'appello per le presunte irregolarità relative al suo rimpatrio in Kazakhstan nel 2013.

Prevista la deposizione, tra gli altri, dell'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone.

Shalabayeva è la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov e nel 2013 venne espulsa insieme alla figlia Alua ma poi entrambe tornarono in Italia. Il processo scaturito da quella controversa vicenda ha portato alla condanna in primo grado, tra gli altri, di Renato Cortese e Maurizio Improta, all'epoca rispettivamente capo della Squadra mobile di Roma e dell'ufficio immigrazione, nonché di altri cinque imputati. Sequestro di persona il reato del quale sono accusati i poliziotti. (ANSA).