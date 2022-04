Progetto Fondazione Caripg per formare digital ambassador

Sostenere la competitività delle imprese del settore agroalimentare attraverso l'accompagnamento all'innovazione digitale e la definizione di protocolli di tracciabilità utili a rendere maggiormente riconoscibili la qualità delle produzioni locali e l'implementazione dei mercati digitali è l'obiettivo del progetto Smaq (Strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità) promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e Filiera futura, associazione che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare e promuovere progetti condivisi e valorizzare i prodotti di qualità made in Italy. Lunedì 4 aprile si è quindi aperta la call to action per selezionare giovani destinati a diventare digital ambassador, ovvero professionisti che si faranno "ambasciatori" del cambiamento digitale accompagnando le imprese che saranno selezionate per partecipare al progetto nell'ambito di tre filiere individuate dalla Fondazione - si legge in un suo comunicato - dopo un confronto con le associazioni di categoria del settore agroalimentare dell'Umbria: vinicola, del luppolo, ovvero il settore della birra, e la filiera dell'agriturismo, sia per quanto riguarda la produzione agricola destinata al mercato sia per quella rivolta alla ristorazione diretta nelle proprie strutture. I candidati selezionati saranno fino a un massino di tre ed avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un corso di formazione organizzato dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per poi ricevere un incarico da libero professionista da parte della Fondazione per due anni. Opereranno a supporto delle imprese proponendo strumenti e soluzioni digitali aggiornati sui moderni canali di comunicazione e orientati all'innovazione per rispondere ai loro fabbisogni e si occuperanno della gestione delle diverse iniziative programmate all'interno del progetto sotto il coordinamento di un project manager. Tra i requisiti richiesti per presentare la propria candidatura è necessario non aver superato i 40 anni di età, risiedere in Umbria, essere in possesso di laurea triennale o specialistica, preferibilmente in discipline marketing e comunicazione ed avere competenze in ambito digitale e social media.

In collaborazione con: