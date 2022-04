Bcc di Spello inaugura la nuova filiale di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 04 APR - E' stata inaugurata a Spoleto in via Trento e Trieste la nuova filiale della Bcc di Spello e del Velino. Quella di Spoleto è la sedicesima filiale del gruppo che nell'ottobre del 2021 ha incorporato la Bcc del Velino per diventare un nuovo, unico, Istituto di credito.

"Un momento come questo - ha detto il Presidente del Cda, Alessio Cecchetti - è motivo di orgoglio. È il frutto dell'attenzione dell'Istituto verso la comunità spoletina, verso le famiglie e le imprese del territorio. È la volontà di rafforzare un rapporto basato su fiducia reciproca con soci e clienti". "La sfida futura per la nostra banca - ha concluso il presidente Cecchetti - è continuare a crescere, senza mai perdere di vista i valori che accompagnano il Credito cooperativo ed essere il volano per lo sviluppo sociale ed economico della comunità".

"La filiale - spiega una nota della banca - non sarà solo al servizio dei cittadini con i classici 'sportelli' di ultima generazione, ma è stata volutamente pensata come un luogo familiare, accogliente, adatto al dialogo, all'incontro, alla comunicazione e al lavoro, sempre nei più rigidi protocolli di contrasto al Covid-19. Oltre a ciò, uffici di consulenza riservati permettono un rapporto diretto ed 'esclusivo' tra operatore bancario e cliente". (ANSA).