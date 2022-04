Anche un premio Pulitzer tra i vincitori di Raccontami l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 APR - C'è anche un premio Pulitzer, Helene Cooper, tra i vincitori della 12/a edizione del premio internazionale di giornalismo "Raccontami 'Umbria", promosso dalla Camera di commercio umbra con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

La giornalista americana Helene Cooper ha vinto nella sezione Turismo, Ambiente e Cultura per "The Vibrant Resilience of Castelluccio di Norcia" pubblicato sul New York Times.

Per la sezione Umbria del Gusto il premio andrà a Jacopo Fontaneto per "Il fascino indiscreto dell'unto: la pizza grassa, simbolo di una Terni golosa", pubblicato su Repubblica.it.

Per la sezione Video ha vinto Daniele Cini con il servizio "Le botteghe di Perugia" andato in onda su Rai 3 Geo.

Il prestigioso Premio della giuria verrà consegnato a Fabrizio Ardito per l'articolo "Sulle tracce dei fraticelli", uscito su "Plen Air".

Per il Premio Scuole di giornalismo la giuria ha selezionato Francesco Ferasin e Alberto Vigonesi per il loro originale servizio "Brian e la casa dipinta a Todi" trasmesso sul canale "Quattrocolonne" della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Sono due le menzioni speciali che la giuria conferirà. La prima a Clelia Arduini per l'articolo "A riveder le stelle" pubblicato da Touring magazine; la seconda ad Andrea Sbarretti per il suo video "Gavelli" andato in onda su Tg2 Weekend di RAI 2.

La giuria 2022 è presieduta da Bruno Gambacorta, ideatore e responsabile di "TG2 Eat Parade".

Tutti i premi e le menzioni speciali saranno consegnati nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà alle ore 12 di venerdì 8 aprile a Perugia, nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, in Corso Vannucci, nell'ambito del Festival Internazionale di Giornalismo e che potrà essere seguita in streaming.

"Lo scopo di Raccontami l'Umbria - ha ricordato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni - è sempre stato quello di creare un nuovo format di comunicazione del territorio, in grado di far conoscere nel mondo il valore dell'Umbria, le sue unicità e i caratteri distintivi di un sistema produttivo di grande qualità. Ancora una volta i risultati ci dicono che abbiamo colto nel segno e ci incoraggiano a proseguire su questa strada". (ANSA).