Vicepresidente internazionale Lions in visita al Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - "Farò conoscere questa realtà in tutto il mondo". È la promessa della vicepresidente internazionale Lions, la canadese Patrice Hill, che ha visitato il Residence "Daniele Chianelli" accolta dal presidente del Comitato, Franco Chianelli.

Hill ha voluto conoscere nel dettaglio la storia dell'associazione illustrata dal presidente Chianelli. Nel corso dell'incontro è stato ribadito l'impegno da parte della Fondazione internazionale Lions di accordare tramite il Distretto Lions 108 L, una sovvenzione per l'arredamento completo di tre appartamenti della nuova struttura in fase di costruzione, che accoglierà complessivamente 20 appartamenti, un asilo, una scuola materna e un nido d'argento. Un'iniziativa - spiega il Comitato - voluta dal governatore Lions del Distretto 108 L, Silverio Forteleoni, che guida il distretto di Lazio, Sardegna e Umbria. "Avevo il compito - ha detto - di trovare un'eccellenza a cui dedicare la nostra solidarietà e l'ho trovata proprio qui, nella piccola Umbria". Franco Chianelli ha poi annunciato che ai Lions verrà dedicato un intero appartamento della nuova struttura. (ANSA).