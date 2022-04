Furti nella notte nei cimiteri di Cenerente e Montelaguardia

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti sabato mattina nel cimitero di Cenerente e in quello di Montelaguardia, dove erano stati segnalati alcuni danneggiamenti e furti avvenuti nella notte.

Nel cimitero di Cenerente i poliziotti hanno constatato che ignoti, dopo aver divelto la rete di recinzione, erano entrati impossessandosi di numerosi sottovasi in rame, senza però danneggiare le tombe.

Dal successivo sopralluogo svolto nel cimitero di Montelaguardia, la polizia non ha rilevato segni di effrazione - essendo aperto anche in orario notturno - ma ha constatato il trafugamento di sottovasi in rame e il danneggiamento di una cappella.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, al termine dei sopralluoghi, hanno acquisito tutte le informazioni utili, necessarie per il prosieguo delle indagini.

Alla luce di quanto accaduto - riferisce la questura - saranno predisposti appositi servizi di vigilanza per scongiurare il reiterarsi di episodi analoghi. (ANSA).