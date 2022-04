Scontro fra due auto, un morto e un ferito

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Flaminia nei pressi di Pontecentesimo alle porte di Valtopina, poco prima delle ore 23 di giovedì.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra da Foligno, nell'incidente soo rimaste coinvolte due auto, che si sono scontrate frontalmente. Uno dei conducenti è deceduto sul colpo, l'altro è stato trasportato all'ospedale di Foligno in gravi condizioni. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.

La vittima è un uomo di 51 anni, di Gualdo Tadino, morto sul posto.

Il ferito è un ragazzo di 22 anni, ricoverato con riserva di prognosi nel reparto di Rianimazione del San Giovanni Battista di Foligno. Nella notte ha subito un doppio intervento chirurgico.

