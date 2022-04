Palazzo Donini illuminato di blu nella Giornata per l'autismo

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la facciata di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, a partire da venerdì sera sarà illuminata di blu. La Regione, nel ribadire la vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie, aderisce infatti anche quest'anno alla campagna mondiale di sensibilizzazione "Light it up blue" che richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

La presidente Donatella Tesei ha accolto la richiesta della presidente dell'Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) Umbria onlus, Paola Carnevali Valentini, condividendone le finalità e plaudendo all'impegno dell'associazione che opera per la promozione e l'educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell'autismo. (ANSA).