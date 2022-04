In Umbria l'incidenza settimanale più alta dei casi di Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - E' l'Umbria la regione con l'incidenza settimanale piu' alta dei casi di Covid a livello nazionale, 1.314, seguita dalla Puglia con 1.281 e dall'Abruzzo con 1.167 rispetto al valore medio nazionale di 836 casi ogni 100 mila abitanti. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Il valore piu' basso con 345 in Valle d'Aosta.

Per l'area medica e' sempre l'Umbria con il valore piu' alto di occupazione dei posti letto con 34,6%, seguita dalla Calabria 34,3% e la Basilicata rispetto al 15,2 di valore nazionale. Per le terapie intensive la Sardegna e' al 10,3%, la Calabria a 10,1% e l'Abruzzo a 8,8% con un valore medio nazionale di 4,7%.

Sono i dati al 31/3 della tabella sui valori decisionali.

(ANSA).