Concorso Oss Usl Umbria 1, rinviata per Covid prova pratica

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - Sono state rinviate a causa del Covid le date delle prove pratiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Usl Umbria 1, per la copertura a tempo indeterminato di 94 posti di operatore socio-sanitario, per le esigenze di tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario regionale umbro.

Su 6.770 domande pervenute, sono stati ammessi a partecipare 6.597 candidati.

La prova pratica era stata calendarizzata nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2022. La società incaricata del supporto operativo e logistico (Openjobmetis Spa) ha però formalizzato la richiesta di procrastinare le date di svolgimento - riferisce la Usl - "causa la recrudescenza del Covid, che ha colpito anche diversi collaboratori della stessa organizzazione".

La direzione dell'azienda Usl Umbria 1 ha accolto la richiesta e quanto prima procederà alla nuova calendarizzazione delle prove, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale aziendale. (ANSA).