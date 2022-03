M5s,a Terni Assemblea legislativa su piano qualità dell'aria

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - "Ho inviato richiesta formale al presidente del Consiglio regionale di convocare la prossima seduta dell'Assemblea legislativa umbra a Terni. Votare il piano della qualità dell'aria della Giunta Tesei significa condannare un'intera città e purtroppo Terni pagherà a caro prezzo le scelte di chi si ostina a dare ai caminetti la colpa della complessità ambientale che travolge la Conca ternana". E' quanto riferisce il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Cesaroni, Thomas De Luca.

"Voglio lanciare un appello - spiega De Luca - ai miei colleghi in Consiglio regionale: rinviamo il punto e discutiamolo in mezzo a quei cittadini che le decisioni prese dovranno subirle.

Gettare la spugna significherebbe lasciare i cittadini in balia del disastro ambientale della conca ternana. Il piano che la Regione si appresta ad adottare è basato su metodi di ricerca non scientifici, non ravvisa l'impatto delle emissioni industriali e blocca gli screening sanitari invocati dallo studio 'Sentieri' su una popolazione fortemente esposta a fonti di inquinamento. Dire che l'inquinamento a Terni è causato dai riscaldamenti a biomasse significa non voler individuare le risorse per risolvere il problema. Bisogna fermare questa follia - conclude - e per questo chiedo che il Consiglio regionale in cui è prevista la discussione del Piano venga convocato a Terni e non a 80 chilometri di distanza". (ANSA).