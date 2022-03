La Provincia di Perugia incontra i 41 dirigenti scolastici

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - "Siamo di fronte ad un momento di svolta per le nostre scuole che per la prima volta nella storia si trovano al centro dell'attenzione politica". Con queste parole la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, ha salutato, insieme alla consigliera delegata Erika Borghesi, i 41 dirigenti scolastici convocati per il primo di una serie di confronti sulle questioni legate all'edilizia e alla programmazione scolastica.

"Grazie ad una situazione congiunturale davvero favorevole - ha sottolineato Proietti - la Provincia si trova a gestire risorse economiche ingenti, provenienti da diverse linee di finanziamenti e in virtù delle nuove opportunità offerte dal Pnrr".

Sul fronte dell'edilizia scolastica la Provincia ha un patrimonio che conta 90 edifici e dieci palestre. Al momento, l'ente sta attuando circa 40 grandi interventi, dell'importo complessivo di 51,5 milioni. A cui si aggiungono quelli relativi alla ricostruzione post sisma 2016. Attualmente è in corso la realizzazione di sei interventi conseguenti al terremoto, per un importo di 50,3 milioni. Tuttavia, si è in attesa che diventi operativa l'Ordinanza speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione che individua la Provincia di Perugia come soggetto attuatore di 22 interventi di adeguamento sismico, per un importo complessivo di 140 milioni. "L'esecuzione di tali opere - è stato detto - consentirà di avere tra qualche anno edifici ancora più sicuri e vivibili, ma nel frattempo occorrerà sopportare disagi e sacrifici. Per questo sarà necessaria la massima collaborazione delle autonomie scolastiche nella individuazione degli spazi alternativi e, se necessario, nella ottimizzazione degli orari".

E' stato anche affrontato il tema del trasporto. La Provincia di Perugia si fa direttamente carico dei collegamenti tra gli edifici scolastici e le strutture dove svolgere attività fisica con una spesa annuale pari a 350.000 euro. Ma la questione più spinosa rimane quella del Tpl, gestito dalla Regione. "Chiediamo a gran voce - ha detto la presidente - un adeguamento dei servizi, che risultavano insufficienti già prima della pandemia".