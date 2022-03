Intesa Regione-guardia finanza per tutela legalità in fondi Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - È stato firmato a Perugia il protocollo d'intesa fra Regione Umbria e Comando regionale della guardia di finanza per il rafforzamento delle reciproche azioni a tutela della legalità nell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche legate ai fondi del Pnnr. Ad apporre la firma la presidente Donatella Tesei e il comandante regionale delle fiamme gialle, generale Alberto Reda.

"E' un protocollo molto importante essendo noi destinatari di risorse pubbliche legate al Pnnr e non solo" ha detto Tesei illustrando l'accordo. "Per noi è assolutamente fondamentale - ha aggiunto - l'utilizzo giusto, adeguato di questi fondi e per le finalità che ci siamo dati. Abbiamo bisogno di procedure veloci considerando i tempi che abbiamo e vogliamo che ci sia una gestione assolutamente corretta e trasparente. Questo protocollo ci consentirà di fornire con una certa velocità dati che possono essere di rilievo e la Guardia di finanza vigilerà sull'operato che ne consegue e sul fatto che effettivamente queste risorse siano destinate tutte agli scopi che si intendono raggiungere, attraverso procedure di estrema trasparenza e legalità".

"In questo contesto economico così complicato - ha detto il generale Reda - il ruolo della guardia di finanza deriva dal dovere istituzionale che abbiamo come polizia economico finanziaria di tutelare le risorse economiche e pubbliche e quindi di prevenire e contrastare le frodi al bilancio nazionale e all'Unione Europea. La situazione è in evoluzione continua. Il presidente della Repubblica durante il saluto ai giovani magistrati ha voluto dire che il Pnnr è una occasione imperdibile per il Paese, due giorni fa il Presidente del Consiglio ha ribadito fortemente anche lui che i soldi vanno spesi bene e con onestà, perché lo dobbiamo all'Europa e ai nostri cittadini. Con il patto odierno noi intendiamo rafforzare la prevenzione e, ladove necessario, le azioni di contrasto".

