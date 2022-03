Dal Comune di Deruta cittadinanza onoraria al card. Bassetti

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 31 MAR - Il Comune di Deruta conferirà la cittadinanza onoraria al cardinale Gualtiero Bassetti, su proposta del sindaco, Michele Toniaccini.

Il riconoscimento viene assegnato - spiega l'ente - per "l'alto valore umano e l'impegno pastorale e sociale della persona, la sua vicinanza a Deruta, il suo alto contributo come presidente della Cei".

La cerimionia si svolgerà domenica 3 aprile, alle ore 17, nella sala consiliare del palazzo comunale. Alle 18 è prevista la messa, presieduta dallo stesso card. Bassetti, nella chiesa di San Francesco.

I cittadini potranno seguire la cerimonia dalla chiesa di San Francesco in videocollegamento con la sala consiliare.

E' attesa, fra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. (ANSA).