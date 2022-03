Da Lions fondi per tre appartamenti al residente Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Il Lions ha accordato, tramite il Distretto 108 L, una sovvenzione per l'arredamento completo di tre appartamenti della nuova struttura del residence Chianelli di Perugia in fase di costruzione. Ne accoglierà complessivamente 20, un asilo, una scuola materna e un nido d'argento.

La vicepresidente internazionale del Lions, Patrice Hill, insieme alla direttrice per l'Europa, Elena Appiani, in compagnia del Past Direttore internazionale Sandro Castellana saranno presenti presso la struttura sabato 2 aprile a partire dalle 15. Al Residence "Daniele Chianelli" saranno accolte dal presidente del Comitato, Franco Chianelli. Lo scopo della visita, a cui parteciperà anche il vicesindaco di Perugia, Gianluca Tuteri, è visitare la struttura del Comitato , che riferisce dell'appuntamento in una nota. (ANSA).